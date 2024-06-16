

松林豊斎 朝日焼つぼつぼ透し菓子鉢 共箱 茶道具 菓子器 京都 宇治 松林豊斎 朝日焼つぼつぼ透し菓子鉢 共箱 茶道具 菓子器 京都 宇治



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サイズ：径・約20ｃｍ 高・約10ｃｍ 付属品：共箱、共布、栞（茶筅はつきません）発送 ：100か80サイズ段ボールで梱包の予定です。中古です。全体的に状態良好キレイです。栞の陶歴が十五世になっていますので、現当主のお父様の良周（よしかね）さんの作品と思います。前後に二つ、サイドにひとつずつの計六つの透かしを入れ、白で模様を入れてつぼつぼにしています。口造りは四方形で、各面なだらかなカーブをえがいています。濃いグレー地にオレンジ系の斑紋が朝日焼らしい特徴を表しています。つぼつぼはよくある意匠ですし季節感もないですので、嫌味なくいつでも使える菓子鉢で重宝するかなと思います。内側から見た透かしが、お日様とお月様の形に見えますので、表はつぼつぼ、内は月日の透かしですと、大仰に言えばバレバレの手品みたいで面白いかもしれません。(笑)発送は100か80サイズ段ボールで梱包の予定です。どうぞよろしくお願いします。とめ3種類...茶道具