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【すぐに始められる新品弦・スタンド付き✨】YAMAHA SVC110
商品番号 U46384771612
商品名

【すぐに始められる新品弦・スタンド付き✨】YAMAHA SVC110
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 59,346 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハ製のSVC110サイレントチェロ+専用スタンドBST1です。約25,000円相当の新品の弦もお付けします！3年前に練習用に購入しましたが、本番の機会がなく保管していました。音量については、都内アパートの室内での練習でまったく問題ありませんでしたので安心して練習いただけます！付属品は写真のものです。(写真3枚目の電池入れの蓋ももちろん付属します)付属品リスト(ご参考、詳細はお写真をご覧ください)・本体・専用ソフトケース・カーボン弓・専用スタンド・専用ヘッドホン・ラーセン、スピロコアの新品弦(初心者にもおすすめの定番の組み合わせです)・クロス・各種書類
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【すぐに始められる新品弦・スタンド付き✨】YAMAHA SVC110
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