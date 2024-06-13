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ラックスマン製真空管FMチューナーキット
商品番号 G94994935187
商品名

ラックスマン製真空管FMチューナーキット
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作は電源を入れて真空管が光るのだけ確認しております。底のゴム台がありません。気になさらない方どうぞ。一応、動作不確認ものとしてご購入ください。よろしくお願い致します。
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