ラックスマン製真空管FMチューナーキット

動作は電源を入れて真空管が光るのだけ確認しております。底のゴム台がありません。気になさらない方どうぞ。一応、動作不確認ものとしてご購入ください。よろしくお願い致します。



ラックスマン製 真空管FMチューナー・キット「LXV-OT8」



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ラックスマン製真空管FMチューナー・キットを組み立ててみた