美品】ZO-3 ライトブルー アンプ内蔵ミニギタ 専用ケース付 青LED ...

◆ZO-3アンプ内蔵ミニギターライトブルー専用ケース付き！ヘッドフォン端子付きです！自分の世界に没頭して弾きまくれます！青色LEDが眩しく輝きます！出品前に全体的なクリーニング、各部調整/メンテナンス済みです。また、弦を新品に張り替えておりますのでご購入後すぐにご使用いただけます。（弦を緩めて発送致しますので 到着後はチューニングをお願い致します）ボリュームポット、電源スイッチも新品に交換しております！！内蔵アンプ、外部アンプ、ヘッドフォンともに音が出ることを確認しております。各部、ガリはほとんどございません。(ボリュームポットは新品です！)ネックも素人目ですがソリは無くフレットも8割以上は残っており弾くことに支障はございません。小さな傷やすり傷、色やけはありますが、全体的には綺麗な状態です。（詳細は画像でご確認お願い致します）※他サイトとの同時出品はしておりませんので 即ご購入頂けます。※送料込みです。 らくらくメルカリ便にて発送予定です。何卒ご検討の程宜しくお願い致します。検索用#FERNANDES#フェルナンデス#ぞーさん#ゾウサン#アンプ内蔵#ミニギターカラー···ブルーシリーズ···その他タイプ···その他ボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···アンプピック形状···その他タイプ···その他



【美品】ZO-3 ライトブルー アンプ内蔵ミニギタ ヘッドフォン端子 ...



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