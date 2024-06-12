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- 新品♡FERNANDES フェルナンデス BB-7 ベース用ブリッジ G
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商品詳細
新品♡フェルナンデスのエレキベース用のブリッジでBB-7と言うモデルです。ゴールドメッキです。当時定価税抜き8,000円の品です。弦間ピッチは17mmです。本体の大きさは縦が55mmで横が74mmです。長期在庫の未使用品を処分品価格で出品します。汎用ですが取り付けビス付です。長期保存の為多少の擦り傷等あるかもしれませんが、見る限りないかなと思います！！ご理解の上後購入お願いいたします♡
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