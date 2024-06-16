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激レア！フレームデザイナー制作、木製高級和額！★内寸約917×502mm
商品番号 F95599558234
商品名

激レア！フレームデザイナー制作、木製高級和額！★内寸約917×502mm
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

その他のアート出品物についてはこちらをクリックして下さい♪⇒#kakoartその他、額縁の出品物についてはこちらをクリックして下さい♪⇒#kakoframeご覧頂きまして、ありがとうございます。画廊などに納品される、木製のフレームデザイナーが制作した特別な注文しか制作しないプレミアムな額縁となります。コーナー部分には、京都の老舗の金箔専門店しか作れない柄箔を使用した贅沢な額縁です。(外寸約965×550mm、内寸約917×502mm)木製額縁となります。裏板、吊金具、吊り紐を付属しております。長期保管品で格安出品の為、返品や返金は一切受け付けません。よろしくお願いします。#高級額縁#ガクブチ#がくぶち#高品質額縁#木製額縁
http://narcologia.ru/goods/marshal57580.html
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