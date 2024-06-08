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- 【期間限定価格】クランポン クラリネット R13 +おまけ付(リード)
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商品詳細
種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップ手入れは毎日していました。音のチェックも済んでいます。先日、楽器店に見てもらいましたが、オーバーホールをする必要はなく、良い状態だということでした。コルクの破損などもないです。ただしばらく演奏の機会がなかったため、修理で見てもらった方が、より音が出やすいと思います。シリアル番号は上3桁が266です。こちらを修理に出して再び自分で使うか、修理代分を足して出品する可能性もあります。大事に使っていただけると嬉しいです。未使用のリード8枚を、おまけでお付けします。状態は未確認ですので、使えるものがありましたら是非。
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