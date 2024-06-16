電影少女☆デニムジャケット

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ご覧頂きありがとうございます(^^)電影少女 Gジャン☆Lサイズくらいでしょうか？普段Mサイズの私では大きめ、オーバーサイズで着用できる大きさでした(^^)型もワッペンも可愛いく、レトロに着こなす事ができます。購入時の試着程度で、着用して出かけたりなどはしておりません。人の手に渡った中古品です。美品をお探しの方はご遠慮くださいませ。⚠サイズ違いなどでの返品はできませんのでご了承頂けるのみお願いいたしますm(__)mなるべく小さめにして梱包する予定てす。他にも出品しています。#tokitokiの桂正和商品