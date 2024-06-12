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[値下げ]　鍔　鉄地　猪の目透かし　阿弥陀やすり化粧　江戸期
商品番号 C60694920639
商品名

[値下げ]　鍔　鉄地　猪の目透かし　阿弥陀やすり化粧　江戸期
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。鍔　鉄地　猪の目透かし　阿弥陀やすり化粧　江戸期の古い鍔鉄味よく枯れた素晴らしいつばです。大きさ　縦横77.5×76.0　厚さ4.3　重量103g多少の誤差はお許しください。コレクションにいかがですか。詳しい状態は添付写真をご覧ください。注:写真に写った箱は付きません。※購入前に私のプロフィールをお読みくださいませ。
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