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- [値下げ] 鍔 鉄地 猪の目透かし 阿弥陀やすり化粧 江戸期
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。鍔 鉄地 猪の目透かし 阿弥陀やすり化粧 江戸期の古い鍔鉄味よく枯れた素晴らしいつばです。大きさ 縦横77.5×76.0 厚さ4.3 重量103g多少の誤差はお許しください。コレクションにいかがですか。詳しい状態は添付写真をご覧ください。注:写真に写った箱は付きません。※購入前に私のプロフィールをお読みくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/monophonic517812.html
http://narcologia.ru/goods/displease830031.html
http://narcologia.ru/goods/preference279338.html
[値下げ] 鍔 鉄地 猪の目透かし 阿弥陀やすり化粧 江戸期
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