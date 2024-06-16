DXカミツキ合体キョツリュウジン

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バンダイ 獣電戦隊キョウリュウジャーDXカミツキ合体 キョウリュウジンです。発売当時に購入しました。普段は暗所にて保管しておりました。写真にある物が全てになります。変形、合体、音声確認済みです。10年前の物になるので中古玩具にご理解がある方のみお願い致します。神経質な方はお控えください。⭕️即購入大歓迎です。宜しくお願い致します。バンダイ プレバン キングオージャーニチアサ ガブリボルバー ガブランチョ秘密戦隊ゴレンジャー ジャッカー電撃隊 バトルフィーバーJ 電子戦隊デンジマン 太陽戦隊サンバルカン 大戦隊ゴーグルファイブ 科学戦隊ダイナマン 超電子バイオマン 電撃戦隊チェンジマン 超新星フラッシュマン 光戦隊マスクマン 超獣戦隊ライブマン 高速戦隊ターボレンジャー 地球戦隊ファイブマン 鳥人戦隊ジェットマン 恐竜戦隊ジュウレンジャー 五星戦隊ダイレンジャー 忍者戦隊カクレンジャー 超力戦隊オーレンジャー 激走戦隊カーレンジャー 電磁戦隊メガレンジャー 星獣戦隊ギンガマン 救急戦隊ゴーゴーファイブ 未来戦隊タイムレンジャー 忍風戦隊ハリケンジャー 爆竜戦隊アバレンジャー 特捜戦隊デカレンジャー 魔法戦隊マジレンジャー 轟轟戦隊ボウケンジャー 獣拳戦隊ゲキレンジャー 炎神戦隊ゴーオンジャー 侍戦隊シンケンジャー 天装戦隊ゴセイジャー 海賊戦隊ゴーカイジャー 特命戦隊ゴーバスターズ 獣電戦隊キョウリュウジャー 烈車戦隊トッキュウジャー 手裏剣戦隊ニンニンジャー 動物戦隊ジュウオウジャー 宇宙戦隊キュウレンジャー 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー 騎士竜戦隊リュウソウジャー魔進戦隊キラメイジャーゼンカイジャードンブラザーズ キングオージャー 仮面ライダー スーパー戦隊シリーズ バンダイ プレミアムバンダイ プレバン フィギュアシリーズ···スーパー戦隊