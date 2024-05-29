ポケカ アルセウスVSTAR UR

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URポケモンカード内容・ギラティナvstarURトラブル防止のためプレイ用でよろしくお願いいたします。返品交換等はいたしかねますので、写真にて判断していただけると幸いです。質問等ございましたら是非お気軽にコメントいただてたら幸いです。他にも出品しています！まとめ割りします！検索用#スカーレットex#バイオレットex#シャイニースター#vmaxクライマックス#イーブイヒーローズ#フュージョンアーツ#スペースジャグラー#タイムゲイザー#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#ドリームリーグ#ポケモンgo＃白熱のアルカナ ポケモンカードゲームソード＆シールドVSTARVSTARユニバースVユニポケモンポケットモンスターポケカポケモンカードVMAXVSTARグレイシアリーフィアリザードンミュウツーバオッキーアルセウスパルキアディアルガギラティナスイクンライコウエンテイゾロアークかがやくダイケンキレジギガスデオキシスゼラオラルカリオダークライシロナの覇気ナタネの活気ツツジカミツレカイSARARSASRURボックスパックシングルボックスパックシングル···シングル















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