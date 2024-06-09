版画 Peynet 192/220非常に繊細な版画です。ロマンチックでファンタジーしかもヨーロッパ的な暗さもある題材です。一世を風靡した画家のサインが有りますが保証出来ませんので模写または作者不明とします。表面には殆ど出ていないですが裏側を見ると染み汚れがありセロテープの劣化具合を見ましても７０から８０年代の物だと思われます。額にも経年劣化があります。額のサイズ絵のサイズ横 約674㍉ 約380㍉縦 約863㍉ 約520㍉あくまで古い物です良く写真をみたうえでご検討下さい。神経質な方はご遠慮下さい。#恋人#イラスト#フランス#レトロ#ハート#天使#愛#パリ



レイモン・ペイネ Raymond Jean Peynet 『花占い』 ペイネの恋人たち ...



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恋人達の版画 Peynet ペイネ 美品 - 版画



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