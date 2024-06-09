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ポケモンカード　PSA10 リザードンVSTAR SAR
商品番号 C36045892870
商品名

ポケモンカード　PSA10 リザードンVSTAR SAR
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSA鑑定済みGEMMINT10PSA鑑定品暗所にて厳重に保管しておりますが、鑑定の工程の中でケースに傷がある場合がございます。また、稀にケース内に埃が混入している場合がございます。グレードが10の場合でもカードに白かけがある場合がございますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。写真を見て判断お願いします。
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