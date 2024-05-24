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武者小路実篤　色紙複製画【天に星　地に花　人に愛】簡易額装　DR
商品番号 O20152906252
商品名

武者小路実篤　色紙複製画【天に星　地に花　人に愛】簡易額装　DR
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···その他　　　　色紙形式···額縁入り　　　　　　簡易額装主題···静物　　　　　　　　菊花賛　　　　武者小路実篤主な画材···水彩絵の具　　　鳩居社版　　　　　　　　　　　　　武者小路実篤　　　色紙画賛　　　　　　　　　　　　　　　菊花　【天に星地に花人に愛】　　　　　　　　　　　　　簡易額装サイズ　　　　　　額装　　　29.5cmX26.5cm色紙　　　27cmX24cm　　　　　　　　　60サイズゆうパック配送致します。
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武者小路実篤　複製色紙　額装有
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