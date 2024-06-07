TASCAM US-366

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商品詳細
別のオーディオインターフェースを購入したため出品します。6～7年ほど前に新品で購入後、室内で使用しておりました。タバコは吸わないので匂いもついていません。全機能問題なく動作します。傷・汚れもほとんどありません。化粧箱もあります。美品と思いますが、素人使用・素人保管のため完璧ではないこと、あくまでも中古品のことご承知おきください。種類...オーディオインターフェイス
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http://narcologia.ru/goods/diamond454158.html
http://narcologia.ru/goods/capitation930908.html
US-366 | TASCAM (日本)
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