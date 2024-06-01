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Apex Legends レイス ねんどろいど
商品番号 C23582383460
商品名

Apex Legends レイス ねんどろいど
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 3,507 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···ノンスケール性別···女ApexLegendsレイスねんどろいど開封済み、正規品です。パーツや付属品などは全て揃っています。保護フィルムのみ既に処分してしまっています。購入時からずっとケース内で飾っていたため目立った傷や汚れ等は無いかと思いますが、過度に状態を気にする方や神経質な方は購入をお控えください。あくまで中古品であることをご理解頂ける方のみ購入をお願いいたします。ある程度の期間が経過しても購入者がいらっしゃらなければあみあみへ売却予定です。即購入可能値下げ交渉不可以下検索ワードエーペックスレジェンズエーペックスレジェンドEAキャラグッズグッドスマイルカンパニーグッスマ
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