ポケカ リザードンVSTAR SAR PSA10

PSAより返却後は防湿庫内で保管しておりました。購入の際、状態は必ず画像をご確認お願いします。PSA10なので特に目立つような傷や汚れ等もなく綺麗かと思われますが、素人目での確認ですので、画像をご確認いただきご購入お願い致します。金額の交渉は常識的な範囲でお願い致します。梱包はOPP袋でケースに傷がつかないよう包装し水濡れ対策、折れ対策を行い、丁寧に発送させていただきます。24時間以内に発送します。種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVSTARユニバースレアリティ···SAR鑑定状況···PSA10特徴···SA（フルアート／スペシャルアート）







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