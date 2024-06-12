美品　Jマイケル　AL-780　アルトサックス　ゴールドラッカー　管楽器　初心者

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商品をご覧頂きありがとうございます。こちらの商品の他にも楽器関係の商品を出品させて頂いております。ご興味ある方は下記よりご覧ください。#ニャンニャンショップ・楽器のへやまた、サックスのみのへやもご用意しておりますので、重ねて宜しくお願い致します。#ニャンニャンショップ・サックスのへやメーカーJ.MICHAEL Jマイケル ジェイアイテムカテゴリーアルトサックス 管楽器 初心者 入門用 吹奏楽型番AL-780カラーゴールドラッカーケース純正ハードケース付属品3way専用ハードケース （リュックサック ショルダーバッグ ハンドバック）マウスピースセット（マウスピース・リガチャー・キャップ）リード２枚ネックストラップ クリーニングクロス取扱説明書 運指表コンディションこちらの商品は中古品ですが、特に目立ったキズや汚れはなく、状態の良い美品になります。梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。発送1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。管理番号TLO05241-706032