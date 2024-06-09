【展示品】【直接引き取り歓迎】CASIO カシオ AP-470BN 電子ピアノ



CASIO AP-470 BN オークウッド調 電子ピアノ セルヴィアーノ 88鍵盤 カシオ AP470【配送設置無料】【代引不可】



カシオ（CASIO） 電子ピアノ CELVIANO AP-470BN（オークウッド調）88鍵盤 ハンマーアクション鍵盤 イス・ヘッドホン・楽譜集付属 安心の3年保証



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追及された「響き」】CASIO(カシオ)より電子ピアノ AP-470BNが入荷致し ...



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メーカー:CASIO型番:AP-470BNほぼ未使用に近い展示品だったものとなります。元箱に納まっておりますのでスムーズにお渡し可能です。【配送について】基本的に埼玉県川口市の倉庫への直接引き取りでお願い致します。※車への搬入はお手伝い可能ですのでご安心ください。また埼玉県川口市からおおよそ30km以内は自社配送可能です。※ドライバー1人で伺うため、受け渡しの際にトラックからお部屋まで商品を運ぶ際にお手伝いお願い致します。以下、説明文になります。ピアノを本格的に弾きたい人に向けた電子ピアノ「AP-470」が、カシオ計算機の「CELVIANO（セルヴィアーノ）」シリーズから登場。音色・デザインの両面からアコースティックピアノが持つ伝統的なイメージを表現したモデルで、スマホアプリとの連携も可能。ブラックウッド調、オークウッド調、ホワイトウッド調の3種のカラーをラインナップする。格調高いキャビネットスタイルを採用した電子ピアノ「CELVIANO」の新製品「AP-470」は、2種類のグランドピアノ音色を内蔵。豊かな響きに加え、打鍵の強弱で柔らかな音から力強い音まで表現できるクラッシック演奏に適した音色と、歯切れの良いストレートな音で、ジャズ・ポップス演奏に適した音色を備え、より幅広いジャンルに対応する。