CROWN staffordshire 陶器　England

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商品詳細
1889年創業の英国クラウンスタフォードシャーは1973年にウェッジウッドに統合されたとのことです。少なくとも50年前の製作ですのでアンティークとして出品させていただきます。古いものなので汚れがあります。それから白い花の花弁一枚の先が少し欠けているように見えます。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate286548.html
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