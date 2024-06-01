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CROWN staffordshire 陶器　England
商品番号 L81205574069
商品名

CROWN staffordshire 陶器　England
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,775 円
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商品詳細

1889年創業の英国クラウンスタフォードシャーは1973年にウェッジウッドに統合されたとのことです。少なくとも50年前の製作ですのでアンティークとして出品させていただきます。古いものなので汚れがあります。それから白い花の花弁一枚の先が少し欠けているように見えます。
http://narcologia.ru/goods/composite271254.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate286548.html
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