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翠岩/猛虎図/横物/親子虎/掛軸/名家伝来/AA-96
商品番号 X41281773382
商品名

翠岩/猛虎図/横物/親子虎/掛軸/名家伝来/AA-96
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】翠岩【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。表装は薄汚れあります。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　188cm　×　幅　61cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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