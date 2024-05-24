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- 翠岩/猛虎図/横物/親子虎/掛軸/名家伝来/AA-96
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商品詳細
【参考】翠岩【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。表装は薄汚れあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 188cm × 幅 61cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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