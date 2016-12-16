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ガーディアンオブギャラクシー　グルート
商品番号 K97250679854
商品名

ガーディアンオブギャラクシー　グルート
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,010 円
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商品詳細

古いものなので神経質なかたはご遠慮ください。ゼンマイを巻くと手と頭を振ります。約14cmです。USAディズニーストア限定映画版GUARDIANSOFTHEGALAXYVOL.2GROOTWIND-Uグルートフィギュアマーベルレジェンド
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