スピッツspitz有明サンセットグッズセット新品未使用

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2022年有明サンセットのグッズになります。①有明夕焼大学スウェットシャツ(ネイビーＬサイズ)②以上です、キャップ！2022(チャコール)③犬のアクリルキーホルダー④ビニールバッグ全て新品未使用です。配送されたまま保管していましたが、このまま使用する機会がなさそうなので、使っていただける方がいましたらよろしくお願いします。スウェット、キーホルダーは未開封、キャップはタグ付きのままです。ビニールバッグは半分に折り目が付いています。バラ売りご希望の方いらっしゃいましたら以下の価格でご検討ください。①スウェット9500円②キャップ 3000円③キーホルダー1000円④ビニールバッグ 500円