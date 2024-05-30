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素人目から見て傷や汚れはありませんが、トラブル防止のためプレイ用でご購入下さい。写真を確認した上でご購入下さい種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URボックスパックシングル···シングル