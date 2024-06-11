レア　黒夢　清春　KUROYUMEパーカー　ヴィンテージ

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商品詳細
黒夢（KUROYUME）のパーカーです。品質タグ部分が切れてしまっており、サイズ素材が不明となります。素材は化繊と綿の混綿素材かと思われます。左袖に少し黄色い塗料の様な跡がある点と毛玉があり、使用感がある状態です。サイズ表記：不明 ※実寸をご参考ください。実寸(平置き計測)肩幅：46㎝身幅：46㎝着丈：66.5㎝袖丈：60㎝カラー：黒素材：混綿素材
http://narcologia.ru/goods/contemplate85077.html
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