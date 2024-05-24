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ホットトイズ　レスキューフィギュア
商品番号 J91692598921
商品名

ホットトイズ　レスキューフィギュア
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール···1/6ホットトイズ製のレスキューフィギュアになります。開封後、箱にて保存していたため美品だと思われます。
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