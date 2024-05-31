⭕️赤間硯　彫刻野面硯　玉弘堂　名工　堀尾卓司　会津漆塗別箱入り

NO.173⭕️赤間硯(彫刻野面研)[1]縦 162mm[2]横 107mm[3]厚み 23mm重さ 948g[4]製硯者 赤間関硯本家 玉弘堂 堀尾卓司[5]彫刻サイン 卓司作[6]箱 別福島会津漆新品木箱(192mm✖️138✖️40)(ぬりもの栞あり。)[7]程度 目立つキズや汚れはありません。[8]形状 彫刻野面研◉名工堀尾卓司匠は、明治43年生まれで昭和61年に没しています。超名工の大森珏泉堂匠と川崎羊堂を師匠としておりました。戦後には、赤間関硯製作の第一人者となっています。○この作品は、匠が得意とする縁にＴ字様模様を彫刻した半世紀程前の遠くて古い作品です。丘の左上に1つと、海には2つの赤間石特有の薄緑色の石紋が星の様に、小豆色の中に綺麗に現れ個性的となっています。お手頃な大きさで、使い易いお品となっておりますので、購入をご一考下さい。※画像にてご確認ください。※私のプロフィールを一読ください※⭕️私の今迄に掲示した作品をご覧下さい。(他に70点程有ります。)



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