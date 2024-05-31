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⭕️赤間硯　彫刻野面硯　玉弘堂　名工　堀尾卓司　会津漆塗別箱入り
商品番号 N26668537555
商品名

⭕️赤間硯　彫刻野面硯　玉弘堂　名工　堀尾卓司　会津漆塗別箱入り
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

NO.173⭕️赤間硯(彫刻野面研)[1]縦　162mm[2]横　107mm[3]厚み　23mm重さ　948g[4]製硯者　赤間関硯本家　玉弘堂　堀尾卓司[5]彫刻サイン　卓司作[6]箱　別福島会津漆新品木箱(192mm✖️138✖️40)(ぬりもの栞あり。)[7]程度　目立つキズや汚れはありません。[8]形状　彫刻野面研◉名工堀尾卓司匠は、明治43年生まれで昭和61年に没しています。超名工の大森珏泉堂匠と川崎羊堂を師匠としておりました。戦後には、赤間関硯製作の第一人者となっています。○この作品は、匠が得意とする縁にＴ字様模様を彫刻した半世紀程前の遠くて古い作品です。丘の左上に1つと、海には2つの赤間石特有の薄緑色の石紋が星の様に、小豆色の中に綺麗に現れ個性的となっています。お手頃な大きさで、使い易いお品となっておりますので、購入をご一考下さい。※画像にてご確認ください。※私のプロフィールを一読ください※⭕️私の今迄に掲示した作品をご覧下さい。(他に70点程有ります。)
http://narcologia.ru/goods/kindness768905.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild222152.html
http://narcologia.ru/goods/reboot220436.html

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