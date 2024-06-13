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NECA TMNT ネカ ユートロム ミュータントタートルズ　フィギュア 未開封
商品番号 Y48263764513
商品名

NECA TMNT ネカ ユートロム ミュータントタートルズ　フィギュア 未開封
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュア豆魚雷で購入した正規品です。※塗装ムラや関節の硬さ等、アメトイ特有の個体差はご了承下さい。
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