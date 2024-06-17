ミュウ 25th psa10 ワンオーナー

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※こちらのお品物はお値下げ不可となりますご了承下さいませ。#その他のポケカ・ポケモンカードはこちら■PSA鑑定にてPSA10GEMMINTと評価された鑑定品です。カード状態はPSAお墨付きですが、念のため画像にてご確認下さい。自身でpsa鑑定へ提出したワンオーナー品となります当然ですがPSA本社に鑑定を依頼した正真正銘の正規品です。10点満点中の10点です。鑑定機関における最高評価のPSA10を取得したカードです。PSA鑑定はプロ機関が何の思い入れもなく純粋にカードの状態のみを評価しております。■※PSA鑑定機関により評価された点数ですので、到着後の商品状態に関しては鑑定機関の評価をご参考にしてご購入下さい。■保管方法はケースに傷がつかない様に硬質ケースに入れ防湿庫（湿度40°）にて保管しております■発送は段ボールで挟み丁寧にプチプチ、ダンボールに挟みらくらくメルカリ便宅急便ネコポスにて発送させて頂きます。追跡可能です。#PSA#PSA10#BGS#ARS#鑑定品#GEMMINT#ぴかちゅうchrボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定ボックスパックシングル···シングル