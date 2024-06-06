【(16)1652】190cm/御所車・鶴古典柄/テーブルランナー・タペストリ

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■画像にある小物(ハンガーや花など)は商品に含まれません。(竹ハンガーは別売りしております)◆大正・昭和初期・レトロ時代の100年前後のアンティーク帯のリメイク品になります。■サイズ---幅32cm長さ約190cm■帯として使用が少なかったようで保管期間に出来た薄い汚れ感ぐらいで100年前の帯としては状態の良い方です。全体的に淡い色合いで御所車・菊や鶴・笠松などのお目出たい古典柄です。■厚手仕立ての重厚感がある帯地です。格式ある丸帯で「両面同柄」の袋帯になっています。このようなアンティークな帯は数に限りがあり大変貴重なものです。掛けてタペストリーとして、又はテーブルランナーなどにも。昭和時代の和風が感じられる帯地です。■素材・・・・正絹■プラス500円で防水処理(表のみ・効果は数か月)いたします。また長さサイズ変更いたします。(加工費プラス500円)お求めの際ご連絡ください。