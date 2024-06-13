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ガチャ まとめ売り
商品番号 H65106350109
商品名

ガチャ まとめ売り
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,090 円
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商品詳細

ガチャまとめ売り①液晶ミニゲームFITイエロー②ミニ駄菓子屋マスコット5(きなこ棒、酢昆布付き)③ペットボトル(ラベル付き、2ℓ)④1/12ガチャポンステーション(ガチャポンステーション白)⑤レトロコドモベヤマスコット(学習机ウッド)⑥公衆電話ガチャコレクション(新型赤電話機)⑦飲料自販機マスコット2(サイダー)⑧サンドイッチランチBOXマスコット3(レモンイエロー)⑨ぷにっと箱入りフルーツ(桃)⑩箱入り野菜マスコットBC3(大根×2、パプリカ×2)⑪ミニドリンクバーマスコット5(ドリンクディスペンサーA)↑こちらまでが新品未開封、ミニブック付き⑫セガサターンプレイステーション(白サターン)↑開封品ミニブック付き⑬ミニドリンクバー4点↑開封品、コップ欠品♥匿名配送・ゆうパケットプラスで発送予定です。（都合により、ゆうゆうメルカリ便⇆らくらくメルカリ便へ変更する場合があります)⚠️お値下げ・バラ売り不可＊即購入OKです
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