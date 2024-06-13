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商品詳細
山中現「青の光」1996size:43.2×53.7（額寸）木版画を多く手がける山中現にあってやや珍しいコラグラフ的手法の作品。やわらかな色調と落ち着いたトーンの中に底流する哀愁、穏やかな色調と構図が見る者の琴線に触れる、まことに山中現らしい作品となっています。画額ともに経年の感を考慮し「やや傷や汚れあり」としています。実物は写真よりも色調、鮮やかです。#山中現 #コラグラフ #油彩 #水彩
http://narcologia.ru/goods/scissoring466996.html
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming168592.html
山中現 「青の光」自筆サイン コラグラフ-
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