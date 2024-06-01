HEADRUSH MX5 マルチエフェクター　ほぼ新品 ギター ベース

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HEADRUSHのMX5です。ギター、ベース用マルチエフェクターです。ElevenRackの後継機のため、とても音が良いです。色んなマルチエフェクターを試してきましたが、高音がくぐもっているなどのデジタル臭さがなく、アナログライクな音です。しかし、当方Kemperを買ったため、売りに出すことにしました。2、3回使用したのみで、保証期間内です。AUXINのためのステレオミニプラグもつけます。#HEADRUSH#MX5#ヘッドラッシュ#ElevenRack#イレブンラック#マルチエフェクター#エフェクター#ギター用マルチエフェクター#エレキギター用マルチエフェクター#ベース用マルチエフェクター