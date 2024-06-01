OCD full tone Ver1.7

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商品詳細
Fulltone(フルトーン)/OCD(ObsessiveCompulsiveDrive)【V7/Version1.7】-オーバードライブ- 《ギターエフェクター》通電・動作確認済み。箱付きです。ネジが2つ紛失しておりますす。角に塗装ハゲが少しありますので、写真にてご確認ください。バージョンはシリアルNo.にて確認をお願いします。
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