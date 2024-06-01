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OCD full tone Ver1.7
商品番号 S48771746233
商品名

OCD full tone Ver1.7
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Fulltone(フルトーン)/OCD(ObsessiveCompulsiveDrive)【V7/Version1.7】-オーバードライブ-　《ギターエフェクター》通電・動作確認済み。箱付きです。ネジが2つ紛失しておりますす。角に塗装ハゲが少しありますので、写真にてご確認ください。バージョンはシリアルNo.にて確認をお願いします。
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