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商品詳細
新品未使用になります。袋はありません。空想ライブの銀テープ1ロゴ追加します。銀テープは折れています。印字のカスレは元からのデザインになります。米津玄師グッズ種類···その他ミュージシャン種別···ソロ
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