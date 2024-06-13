真作】綾部栄照/彩色山水図/山水漁舟図/幅広/掛軸☆宝船☆AA-978 ...

【真作】【参考】綾部栄照【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。桐合せ箱付 軸丈 縦 196cm × 幅 69cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



綾部栄照 彩色山水図 山水漁舟図 幅広 掛軸☆宝船☆AA-978



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