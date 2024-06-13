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【真作】綾部栄照/彩色山水図/山水漁舟図/幅広/掛軸☆宝船☆AA-978
商品番号 U95206652695
商品名

【真作】綾部栄照/彩色山水図/山水漁舟図/幅広/掛軸☆宝船☆AA-978
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】綾部栄照【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　196cm　×　幅　69cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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