BOUNTY HUNTER❌Disney SKULL KUN MICKEY

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キャラクター···ディズニー スカルくんBOUNTYHUNTER×DisneySKULLKUNMICKEY購入後、箱から出さず、自宅にて保管しておりました。（状態確認、撮影の際、一度箱から出してます。）ほぼ新品です。外箱も私の目視になりますが、キズ、凹みなどありません。カードの方は、若干黄ばみがあります。ただ、だいぶ前のアイテムですので、ご理解頂ける方のみご購入の方お願い致します。コレクション整理の為出品致します。中々出てないアイテムですので、コレクションの一つとして如何でしょうか？ギャランティカードナンバー入りで、今では貴重なアイテムかと思っております。安心した取引をしたいので、初めての方、評価など、何も情報が確認出来ない方、評価が悪い方には、お譲り出来ません。ご理解ご協力お願いします。