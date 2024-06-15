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ポケモンカード　バトルVIPパス　10枚セット
商品番号 H80679108429
商品名

ポケモンカード　バトルVIPパス　10枚セット
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像の通り、バトルVIPパス10枚のセットです。即購入可能です。目立った傷等ございませんが、あくまでプレイ用とお考えくださいませ。濡れ対策及び折れ対策して発送いたします。値下げ、バラ売りは不可です。ご了承をお願いします。らくらくメルカリ便にて発送致します。
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