美品　ボタンSAR スカーレットex

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商品詳細
種類...ポケモンカード(ポケカ)パックから当てたものとなります。素人保管です。 防水、曲げ防止 すり替え防止の為、返品不可とさせて頂きます。イーブイ ブラッキー エーフィー ニンヒィア シャワーズ サンダーズ 値下げ不可レアリティ...SR
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