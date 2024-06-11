★レア★BOEING747-8 【BOEING塗装】1:144モデルプレーン

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BOEING747-8【BOEING塗装】1:144モデルプレーン（BOEINGOFFICIALLYLICENSEDPRODUCT）をご覧いただき、ありがとうございます(*≧∀≦*)B747-8のBOEING塗装のモデルプレーンは大変希少です！！是非、この機会にご検討くださいませ！以下、インターネットより引用したB747-8情報をご案内致します。ボーイング747-8(英:Boeing747-8)はボーイングのB747シリーズの航空機であり、B747-400の後継機、またB747シリーズの最終モデルです！旅客型の747-8IC型「インターコンチネンタル」と貨物型の747-8F型「フレイター」があり、型式発表前は747アドバンスト(747Advanced)の名で計画されていたようです。ボーイング747ファミリーと歴代のボーイング社のフリートで唯一、旅客型より貨物型が先行して出荷されることになった型式でもあるようです。2023年1月31日、アトラスエア（B747-8F,登録記号：N863GT）への最終号機（引き渡し1574機目）の引き渡しをもって56年間の製造に終止符が打たれ、この引き渡し完了を持って、ボーイング社の民間航空機部門の製造ラインからエンジン四基の航空機が姿を消すこととなったようです！747は4発のエンジンが特徴的で、とてもカッコいい機体ですよね！是非、この機会にご検討下さいませ(*≧∀≦*)新品ですが、撮影時に開封しました。私が気付かないような傷があった場合でも、売買契約は解除できないものといたします。高品質なものをお求めの方はご遠慮下さい。購入のご意思表明後、一切の危険負担は購入者様でご負担ください。配送中の破損、汚損などを含めた一切の損失にかかる責任は、私は負いませんのでご了承ください。B747-8のインターネット情報が仮に間違っていた場合でも、売買契約は解除できないものと致します。マジックは大きさの比較として置いたもので、売買の対象には含まれません。#BOEING#B747-8#B747#BOEINGOFFICIALLYLICENSEDPRODUCT#ボーイングオフィシャル