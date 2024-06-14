津軽三味線 日本和楽器製造（にちわ楽器） 銀河印

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津軽三味線日本和楽器製造銀河印35年ほど前、日本和楽器製造（にちわ楽器）で購入。この当時の三味線は、上質な材料を使っています。迫力ある美しく響く低音が出ます。商品：津軽三味線棹の材質：花梨(かりん)棹の長さ：正寸上駒～胴まで62cm棹の太さ：天神下30mm、胴上33mm全長：101cm糸巻の太さ：25mm（太い部分の直径）天神に長さ4cmほどの傷（写真）ありますが、使用上問題ありません。2の糸は新品に張り替え済。破損防止のため、糸巻を外して発送いたします。付属品：ソフトケース、天神カバー、駒、忍び駒、撥（おまけ）#津軽三味線#花梨#日本和楽器製造 #にちわ楽器 #忍び駒#和楽器 #三絃 #三味線#銀河印種類...三味線