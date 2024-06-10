【PSA10】ミュウex 25thプロモ ポケモンカード

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ご覧頂きありがとうございます。基本的な事項については必ずプロフィールをご覧下さい。クローブオリパで当てたものになります。郵送での到着後、直ぐに状態確認、撮影を行い、全自動防湿庫にて保管しています。素人目ですが、全体的に白欠けや角折れ、縦線、横線等なく綺麗な状態だと思います。ただ、ケースに何箇所か細かな傷が付いています。PSAでは1100円でリホルダー（ケースの取替え）サービスがありますので、その分を引いた価格設定にしております。あくまで素人目ですので気になる箇所などあれば仰って下さい。発送の際は、まずPSAケース用のスリーブを新品に取替え、ジップロックとプチプチに入れて折れ、濡れ防止対策を施し、原則17時までの購入であれば即日、それ以降の場合は翌日の昼頃に、ヤマト営業所に持ち込みます。もし都合により発送が遅れそうな場合はその旨お伝えします。他にもシングルで多数出品していきますので、複数枚纏めてご購入頂ける場合は、コメントから連絡をお願い致します。種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングルレアリティ...SRピカチュウプロモリザードンカメックスフシギバナミュウミュウツーユウリキハダミモザカイエリカヒガナナタネサカキマスボマスターボールミラーレアスタートデッキスターバースダークファンタズマパラダイムトリガーピカチュウカードポケモンGOポケモンゴーvmaxクライマックススタートデッキ100イーブイヒーローズ蒼空ストリーム摩天パーフェクトシャイニースターvバトルリージョンスターバースダークファンタズマロストアビスポケモンgo白熱のアルカナパラダイムトリガー151クレイバーストスノーハザードスカーレットバイオレットPSA10種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR特徴...PSA鑑定