カミュ　ナポレオン　ブック　フランス革命　　値下げしました

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商品詳細
商品名：カミュ CAMUS ナポレオン NAPOLEON 陶器ブック フランス革命分類：ブランデー コニャック内容量：700mlお箱はありません。 未開栓、液漏れなし、アルコール臭なしです。自宅保管になりますので、神経質な方は購入をお控えください。未開封ですが、古酒扱いとなりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。 購入前は、必ずプロフィールをお読み頂き納得の上ご購入くださいませ。#ブランデー#カミュ#ナポレオン#お酒
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