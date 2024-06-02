WINSUN SHOP ペットキャリーリュック　犬猫用　ブラック

ご覧頂きましてありがとうございます。※商品説明等は必ず最後までお読み頂きます様お願い致します。☆WINSUNSHOPペットキャリーリュック 犬猫用 ブラック です。(B-368)[状態]１度使用しました。（２時間ぐらい）天蓋、両サイドがメッシュ窓カバー付きです。耐荷重は7㎏です。８０００円ぐらいで購入したと思います。状態はお写真でご確認下さい。[色]ブラック※パソコンの環境により写真の色が違って見えることがあります。[採寸](平置)タテ:約40㎝・ヨコ幅:約30cm・マチ:約20cm[付属品]飛び出し防止のリード付[発送方法]らくらくメルカリ便 宅急便 ※追跡・日時指定が出来ます。※水・土・日・祝日は、発送をお休みさせて頂いています。※平置で素人の採寸ですので誤差あります。目安とご理解下さい。※中古の自宅管理品ですので細かな事が気になる方は、トラブルになりますので購入はご遠慮下さい。又、商品の全て細かなところまで説明は出来ませんので、わかる範囲で記載させて頂きますのであらかじめご了承下さい。



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