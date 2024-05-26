【琉球泡盛古酒2本セット】泡盛　宮古島の泡盛　多良川　菊之露　親方の酒

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺︎本場泡盛2種セットです親方の酒1,800mlは終売品です！「宮古島の泡盛」原材料名：米こうじアルコール分：30度内容量：720ml瓶詰め年月日：2008年7月25日「菊之露 親方の酒」原材料名：米こうじ度数：32度内容量：1,800ml瓶詰め年月日：2013年6月13日(ラベルに一部剥がれあり)パントリーにて長期保管していましたが、飲める人がいないので出品します。不明な点があれば、お気軽にコメントください^^$$6500焼酎の種類...泡盛
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多良川 琉球王朝(県外)30度 720ml
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菊之露 親方の酒 ２５度 ４合瓶
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