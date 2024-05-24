お値下げ❗️ペットパラダイスSNOOPYキャリーバックショルダー

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商品詳細
昨年ペットパラダイス昨購入した、超小型犬用SNOOPYキャリーショルダーバックです。通院の際に短時間、4〜5回の使用です。超小型犬用ですが、見た目はポメラニアンのような4キロ近いチワワ君が使用しておりました。使用時はオシッコシートを敷いて使用しておりました。汚れなどなく未使用に近い状態だと思います。（個人の感覚には差がございますのでご理解ください）画像にもありますが上部はメッシュでファスナーで開閉でき、3箇所でスナップ固定できるようなっております。（画像3）左右のポケットはファスナー付きと（画像4）ペットボトルを入れて固定できるようにギャザーが付いております。（画像5）前後のポケットは２つに仕切られたオープンポケットと（画像2）ファスナーで閉められる１つのポケットと（画像1）なっております。中には底板が固定できるようになっており、飛び出し防止の首輪用のフックが付いております。（画像6）状態は良いものだと思いますが、中古品であること、自宅管理である事をご理解いただける方のみ、よろしくお願い致します。全体をコロコロして除菌シートで拭いております。
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