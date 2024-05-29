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未使用品　オペークドットクリップ　フリルスリーブブラウス　千鳥柄　Mサイズ
商品番号 D11650697378
商品名

未使用品　オペークドットクリップ　フリルスリーブブラウス　千鳥柄　Mサイズ
ブランド名 オペークドットクリップ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグは切りましたが、先日購入したままの未使用品です。色違いを愛用してますが、シワになりにくく、フリル感もちょうどよくジャケットのインナーにもおすすめです。よろしくお願いいたします。38(M)着丈：64cm、B：102cm、裄丈：78cmです。
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http://narcologia.ru/goods/enquire359589.html
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