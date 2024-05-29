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- 未使用品 オペークドットクリップ フリルスリーブブラウス 千鳥柄 Mサイズ
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商品詳細
タグは切りましたが、先日購入したままの未使用品です。色違いを愛用してますが、シワになりにくく、フリル感もちょうどよくジャケットのインナーにもおすすめです。よろしくお願いいたします。38(M)着丈：64cm、B：102cm、裄丈：78cmです。
http://narcologia.ru/goods/conception426157.html
http://narcologia.ru/goods/enquire359589.html
http://narcologia.ru/goods/kindness316005.html
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ボリュームフリルスリーブブラウス（シャツ・ブラウス） | OPAQUE.CLIP ...
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