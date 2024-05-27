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再値下げ！サイズ46 新品 大きいサイズチュニックワンピ
商品番号 E59361122415
商品名

再値下げ！サイズ46 新品 大きいサイズチュニックワンピ
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 7,871 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOBECHICのチュニックになります。少し短めのワンピースとしても着用いただけるかと思います。袖部分と裾部分がシフォン素材になっていて、可愛い印象です。デニムやレギンス、スキニーパンツなどに合わせても素敵です。定価42000円＋税自宅保管につき、神経質な方のご購入はご遠慮ください。#大きいサイズ#トゥービーシック
http://narcologia.ru/goods/sepulchral853932.html
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