再値下げ！サイズ46 新品 大きいサイズチュニックワンピ

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商品詳細
TOBECHICのチュニックになります。少し短めのワンピースとしても着用いただけるかと思います。袖部分と裾部分がシフォン素材になっていて、可愛い印象です。デニムやレギンス、スキニーパンツなどに合わせても素敵です。定価42000円＋税自宅保管につき、神経質な方のご購入はご遠慮ください。#大きいサイズ#トゥービーシック
http://narcologia.ru/goods/sepulchral853932.html
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