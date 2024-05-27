再値下げ！サイズ46 新品 大きいサイズチュニックワンピ

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TOBECHICのチュニックになります。少し短めのワンピースとしても着用いただけるかと思います。袖部分と裾部分がシフォン素材になっていて、可愛い印象です。デニムやレギンス、スキニーパンツなどに合わせても素敵です。定価42000円＋税自宅保管につき、神経質な方のご購入はご遠慮ください。#大きいサイズ#トゥービーシック