RUIRUE BOUTIQUE プリーツロングシャツ＆パンツセットアップ S

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ご覧頂きありがとうございます❀.*・゜即購入OKです！❁商品説明❁定価価格：15015円アシンメトリーに配したプリーツが新鮮なドルマンロングシャツとテーパードパンツのセットアップ。プリーツやドルマンスリーブがボリューム感に変化を持たせ、360度美人に魅せてくれます。着るだけでスタイルがきまる洗練アイテム。商品名：RUIRUEBOUTIQUEプリーツロングシャツ＆パンツセットアップS黒 白カラー：ブラック ホワイトトップスサイズS(cm)肩幅：約40身幅：約45総丈︰約67袖丈︰約58パンツサイズ(cm)ウエスト：約31-34総丈：約90-92股上︰約27股下︰約65腿幅︰約26裾幅︰約14※素人寸法となりますのでご理解お願いします状態：トップスの袖と背面に汚れ、パンツの裾がとれており、中古品の為使用感がございます。中古品とご理解頂ける方のみお願い致します。その他︰❁出品リスト❁#yunyun3115-8-3