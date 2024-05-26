⭐︎新品⭐︎ icb 日本製　カットワークレース　リネン混　シャツブラウス　羽織

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icbアイシービー日本製カットワークレースシャツブラウス 黒リネン混ご覧いただきありがとうございます。icbのカットワークレースの素敵なシャツ・ブラウスです。夏の日差し、冷房予防に大活躍の一枚です。新品・タグ付きです。※シャツを絞って付属の紐で縛って、ワッシャーじわを作ってください。リネン混の素材と、シワシワのワッシャーじわでサラッとした着心地のシャツです♪今年の暑い夏に羽織りとしてどうぞ♡●サイズ●44サイズバスト94〜98身長168〜176実寸ご確認下さい。肩幅:43身幅:53着丈:60後ろ身頃中心袖丈:61袖口:11裾幅:53平置きの素人採寸です。誤差などお許しください。⚫️素材・裏地・その他⚫️＊綿93％麻7%＊裏地なし。＊前ボタン 全開閉＊カットワークレース＊縛り紐付き＊黒⚫️コンディション⚫️新品タグ付き.。o○◉.。o○◉.。o○◉.。o○◉一点一点チェックをしておりますが、お洋服につきましては、経年による解れやシミなどが見つかる場合もございます。些細な見落としはご容赦ください。◉画像と実物のお色に多少の相違がある場合がございます。 ◉圧縮して梱包させて頂きます。シワなどお許しください。◉新品の様な完璧な物をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さいね(*´ω`*)★大幅な値下げ交渉はご遠慮ください°(৹˃̵﹏˂̵৹)°日々値下げしておりますので、設定金額のお値段付近でご購入お願いします。カットワークシャツナチュラルブラウス日除冷房避けicbオンワード樫山自由区組曲23区studioclipsm2ローラアシュレイlauraashleyロキエザラソマリparavionパラビオンmerlotメルロースタディオクリップサマンサモスモス sm2テイスト・シーン···オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍、レース、襟付き素材···コットン(綿)、リネン(麻)